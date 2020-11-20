В Москве одобрили комплексное развитие двух территорий на юге и западе города, говорится в материалах столичного департамента экономической политики и развития.

В редевелопмент почти 24 гектаров инвесторы вложат 25,5 млрд рублей.

На этих площадках предусмотрено технологичное производство, офисы и жилые дома с инфраструктурой. Этим решается, в том числе, и проблема маятниковой миграции в Москве.

В частности, на юге Москвы построят 364 тысячи квадратных метров недвижимости. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города одобрила проект планировки территории части бывшей промзоны «Южное Бутово» общей площадью 23 га. Сейчас там находится склады, стоянка и офисы. После редевелопмента на этом участке появятся жилье, производство и общественно-деловая застройка. Инвестиции планируются в районе 23,9 миллиарда рублей.

«Ожидаемый эффект от комплексного развития территории для бюджета – около 2,3 млрд рублей в год», ­ - рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Также ГЗК одобрила проект планировки участка на Никулинской улице на западе Москвы общей площадью 0,68 га, где возведут порядка 20,4 тысячи квадратных метров объектов общественного назначения. Раньше там была заброшенная стройка, в ее редевелопмент вложат 1,6 млрд рублей.



