В Москве оборот сферы услуг с начала года вырос на 14%

В Москве оборот сферы услуг в первом квартале 2024 года вырос на 14% и составил 900 миллиардов рублей, рассказала заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Рост показали практически все отрасли, а более половины прироста обеспечили сектора, связанные с развитием туризма: услуги индустрии гостеприимства и смежных секторов – транспорта и культуры», – отметила она.

Так, по ее словам, активный рост туристического потока позволил существенно нарастить обороты транспортных услуг – на 22,3%, до 295 миллиардов рублей. А гостиницы увеличили выручку на 18,4% (33,2 миллиарда). Культурная сфера нарастила продажи на 14,5% (37,6 миллиарда), бытовые услуги – на 11% (51,4 миллиарда рублей).

