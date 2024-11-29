В Москве на торги выставили три нежилых помещения в Бескудниковском районе
В Москве на торги выставили три нежилых помещения площадью от 595,8 до 707,6 квадратного метра в Бескудниковском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, такого рода коммерческая недвижимость вызывает большой интерес представителей бизнеса, особенно в районах с развитой инфраструктурой.
«Сейчас город предлагает три таких объекта в Бескудниковском районе Москвы. Большая площадь и свободное назначение помещений позволят победителям торгов открыть в них, например, супермаркет, ресторан, фитнес-клуб или культурно-досуговое учреждение», – рассказал глава департамента.
Пуртов проинформировал, что открытые аукционы по этим объектам пройдут 26 февраля 2025 года.
Все, выставляемые на торги помещения, расположены на первых этажах жилого дома, в пешей доступности от станции метро «Селигерская». Все они имеют отдельный вход и подключены к отоплению и канализации.
Для того, чтобы принять участие в аукционах, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и подать заявку не позднее 18 февраля 2025 года.
Столица регулярно выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. Участвовать в подобных аукционах можно дистанционно – вся процедура проходит онлайн.
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