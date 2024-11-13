В Москве на торги выставили нежилое помещение в Тверском районе

В Москве на торги выставили нежилое помещение площадью 142,6 квадратных метров, расположенное на первом этаже жилого дома в Тверском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, такие помещения с отдельным входом, расположенные в самом центре Москвы, традиционно используются для коммерческих целей и очень востребованы у представителей московского бизнес-сообщества.

«Данный объект имеет свободное назначение и подходит для открытия кафе, магазина или аптеки. Помещение расположено недалеко от станции метро «Новослободская», что позволит победителю торгов рассчитывать на высокий поток потенциальных клиентов», – заметил глава департамента.

Аукцион пройдет 3 декабря. Прием заявок завершится 21 ноября. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В столице регулярно на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.

