В Москве на торги выставили нежилое помещение в Тверском районе
В Москве на торги выставили нежилое помещение площадью 142,6 квадратных метров, расположенное на первом этаже жилого дома в Тверском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, такие помещения с отдельным входом, расположенные в самом центре Москвы, традиционно используются для коммерческих целей и очень востребованы у представителей московского бизнес-сообщества.
«Данный объект имеет свободное назначение и подходит для открытия кафе, магазина или аптеки. Помещение расположено недалеко от станции метро «Новослободская», что позволит победителю торгов рассчитывать на высокий поток потенциальных клиентов», – заметил глава департамента.
Аукцион пройдет 3 декабря. Прием заявок завершится 21 ноября. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
В столице регулярно на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru