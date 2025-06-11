В Москве на торги выставили коммерческое помещение на Мосфильмовской улице

В Москве на торги выставили нежилое помещение общей площадью более 300 квадратных метров на Мосфильмовской улице в районе Раменки. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, объект находится в перспективном для ведения бизнеса районе Москвы с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

«Здесь находятся крупнейший вуз Москвы — МГУ имени Ломоносова, несколько парковых зон, торговые и бизнес-центры. На открытом аукционе предприниматели могут приобрести коммерческое помещение, расположенное в доме 55 на Мосфильмовской улице. Объект площадью 308,5 квадратного метра подходит для организации практически любого вида бизнеса, включая размещение детского технопарка, школы ИТ или иностранных языков и других учреждений», — уточнил глава департамента.

Торги состоятся 1 июля, а подать заявку на участие в них можно до 19 июня. Для участия понадобятся регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Выставленный на аукцион объект находится на цокольном этаже, имеет отдельный вход и подключен к электричеству, водоснабжению и канализации.

