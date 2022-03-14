В «Деловой России» положительно оценили московские меры поддержки бизнеса

Решение столичных властей поддержать предпринимателей не только финансово, но и снижением издержек за счет послаблений в регулировании положительно скажется на бизнесе, уверен председатель Центра правовой поддержки бизнеса, член Совета московской «Деловой России» Алексей Мишин.

«В случае Москвы это снижение сроков на получение пропусков для грузового транспорта, облегченная процедура пересмотра цен в контрактах и т.д. Учитывая общую зарегулированность российской экономики, этот процесс можно только приветствовать!», - отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о выделении 7 миллиардов рублей на субсидирование кредитов, которые призваны способствовать сохранению рабочих мест.

Кроме того, городские власти предоставили пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку до 6 месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности, а также ввели мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонд. В мэрии рассчитывают, что это поможет стабилизировать работу бизнеса в условиях неопределенности.

