Ювелирные и кондитерские магазины Москвы заработали благодаря 8 марта

Цветочные, ювелирные, парфюмерные и кондитерские магазины Москвы благодаря празднованию Международного женского дня увеличили выручку более чем в 10 раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, готовиться к празднику жители столицы начали за неделю до 8 марта. В результате, 1 марта выручка цветочных магазинов и баз достигла 55,8 млн рублей, что в 2,1 раза выше оборотов предыдущего понедельника, 22 февраля. А 8 марта выручка составила уже 316,1 млн рублей (рост в 5,6 раза больше, чем 1 марта и в 12 раз, чем 22 февраля).

Среднесуточные обороты специализированных цветочных магазинов без учета цветочных баз с 1 по 7 марта составили 79,1 млн рублей.