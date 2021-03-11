Ювелирные и кондитерские магазины Москвы заработали благодаря 8 марта
Цветочные, ювелирные, парфюмерные и кондитерские магазины Москвы благодаря празднованию Международного женского дня увеличили выручку более чем в 10 раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, готовиться к празднику жители столицы начали за неделю до 8 марта. В результате, 1 марта выручка цветочных магазинов и баз достигла 55,8 млн рублей, что в 2,1 раза выше оборотов предыдущего понедельника, 22 февраля. А 8 марта выручка составила уже 316,1 млн рублей (рост в 5,6 раза больше, чем 1 марта и в 12 раз, чем 22 февраля).
Среднесуточные обороты специализированных цветочных магазинов без учета цветочных баз с 1 по 7 марта составили 79,1 млн рублей.
Спрос также взлетел на ювелирные украшения: среднесуточный оборот таких магазинов вырос до 404,7 млн рублей (в 2,3 раза больше, чем неделей ранее). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Больше всего жители столицы покупали ювелирные изделия 7 марта.
Заметный рост продаж накануне 8 марта отмечен и у магазинов косметики и парфюмерии. Среднесуточные обороты розничной торговли в этих магазинах за неделю 1-7 марта выросли на 62% в сравнении с предыдущей неделей, отметил директор Аналитического центра города Москвы Максим Иванов. Активней всего жители покупали косметику и парфюмерию 4 и 5 числа.
Повышенные обороты зафиксированы в предпраздничные дни и у магазинов, торгующих кондитерскими изделиями и шоколадом. По данным Аналитического центра, они подскочили в два раза - до 12,3 млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 270 / сут.
Умерли
90 734+459 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+14 006 / сут.
- Режим КТО введен в одном из районов Махачкалы
- Гордон анонсировал фильм о «вагнеровцах», способный «взорвать» Украину
- Мишустин поручил Минфину, Минстрою и ЦБ подготовить предложения по льготной ипотеке
- В Петербурге произошло задымление на станции метро «Маяковская»
- Работников оборонных предприятий оставили без WhatsApp и Zoom
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru