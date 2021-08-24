Театру Эстрады на время передали 850 квадратов в «Доме на набережной»
Москва безвозмездно передала Театру Эстрады почти 850 квадратных метров площадей в «Доме на набережной» для временного хранения уникальных декораций и костюмов до завершения комплексной реставрации основного помещения театра. Работы закончат в 2022 году.
«Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал закрепление за театром на безвозмездной основе нежилого помещения площадью 846,3 квадратных метра, которое находится в доме № 2 по улице Серафимовича, в знаменитом «Доме на набережной» – там же, где располагается Театр Эстрады», – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Помещение для временного хранения декораций предоставлено до 3 июля 2022 года.
В свою очередь, глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, какие работы запланированы при реставрации Театра Эстрады.
«Специалисты восстановят несущую способность конструкций, отреставрируют фасады здания, воссоздадут дверные и оконные проемы. Будут восстановлены историческая планировка и интерьеры, в том числе гипсовый лепной декор, штукатурный слой стен и потолков. В зрительном зале и фойе воссоздадут паркет из древесины. Также ремонт ожидает административные, подсобные и технические помещения, буфеты для зрителей и сотрудников театра», - отметил он.
Напомним, Театр Эстрады был основан в 1954 году. В феврале 1961 года учреждение переехало в свой нынешний дом – исторический комплекс «Дом на набережной», возведенный в 1928-1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана.
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