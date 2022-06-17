Ефимов: Сумма заключенных Москвой с бизнесом контрактов ГЧП превысила триллион рублей

Сумма соглашений Москвы с бизнесом по государственно-частному партнерству (ГЧП) превысила 1 триллион рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если взять полный круг всех офсетных контрактов, контрактов жизненного цикла, концессионные соглашения, то сумма таких соглашений с бизнесом превышает 1,1 триллиона рублей», - сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Для привлечения инвестиций правительство Москвы использует различные механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе концессионные соглашения, которые позволяют бизнесу получать доход от эксплуатации городских объектов. Среди других инструментов - контракты жизненного цикла, гарантирующие поставщикам долгосрочную загрузку мощностей, и офсетные контракты, гарантирующие компаниям сбыт продукции взамен на инвестиции в создание или модернизацию производства.

