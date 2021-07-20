Строительство нового моста началось на западе Москвы
Мост через Москву-реку возведет инвестор. Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП) соединит Деловой центр с противоположным берегом и станет важной частью будущей скоростной трассы. Новой автодорогой москвичи смогут воспользоваться уже в 2023 году, об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва - город равных и разных возможностей. Город открыт к сотрудничеству с частным бизнесом. С 2015 года г. Москва в топ-3 субъектов страны по уровню развития ГЧП.
«В Москве реализуется уже пять концессионных соглашений в разных сферах с общим объемом частных вложений почти 90 миллиардов рублей. Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве – как по своим размерам, так и в финансовом плане – инвестор вложит в создание трассы более 50 миллиардов рублей. Сейчас строители приступили к возведению важной части будущего дублера – моста вблизи Москва-сити. Завершить эти работы планируется в 2022 году, полноценно воспользоваться дублером москвичи смогут уже в 2023 году», – рассказал заммэра.
Новый мост собирают из отдельных металлоконструкций, соединяя сваркой и специальными высокопрочными болтами. Работы идут по графику: собранная часть уже достигла границы суши и воды, а в скором времени огромная конструкция начнет перемещение над руслом Москвы-реки.
Но создание моста – лишь одна из частей сложнейшего инфраструктурного объекта. Параллельно с возведением переправы, инвестор ведет строительство основного хода автодороги и эстакад.
«Северный дублер Кутузовского проспекта станет первой платной автомагистралью в черте города и соединит «Москва-сити» с МКАД и Северным обходом Одинцово. Он будет представлять собой бессветофорную четырёхполосную автомагистраль протяженностью 10,3 км с расчетной скоростью движения 100 км/ч. Концессионное соглашение заключено на 40 лет, по его условиям инвестор полностью финансирует строительство автодороги, а затраты на подготовку территории разделены между ним и городом в равных долях. После ввода дублера в эксплуатацию инвестор будет окупать свои инвестиции в течение срока соглашения за счет взимания платы за проезд», – пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Дублер значительно снизит нагрузку на важнейшие дороги на западе Москвы – Кутузовский проспект и проспект Маршала Жукова, которые по итогам первого квартала 2021 года вошли в топ-3 самых загруженных вылетных магистралей Москвы. Положительный эффект от создания новой дороги ощутят на себе и пользователи соседних магистралей.
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