Строительство нового корпуса высокотехнологичных производств началось в технопарке на юге Москвы

В технопарке «ИТЭЛМА» 23 декабря началось строительство нового инженерно-лабораторного корпуса корпуса для высокотехнологичных производств. Инвестор, группа компаний ИТЭЛМА, вложит в реализацию проекта более 2 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В новом корпусе будут расположены инженерные помещения, на его цокольном этаже разместится лабораторный комплекс для тестирования разработок и проведения испытаний. Строительство будет реализовано в рамках масштабного инвестиционного проекта – механизма, позволяющего инвестору получить от властей города в аренду земельный участок без проведения торгов. Инвестор вложит в строительство и оснащение объекта более 2 млрд рублей, а в городе появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что инженерный корпус будет введен в эксплуатацию не позднее декабря 2022 года», – отметил заместитель мэра.

Комплексный подход к организации объекта позволит выстроить технологическую цепочку полного цикла: от разработки и тестирования опытных образцов электронных изделий до их серийного производства.

«Группа компаний ИТЭЛМА является крупным столичным инвестором и уже не первый год реализует важные для города проекты, пользуется поддержкой столичных властей. Строительство технопарка получило статус Инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), а вместе с ним и значительные налоговые преференции. Инвестиции компании в его реализацию составят порядка 4 млрд рублей, кроме того, он даст городу более 1100 рабочих мест», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Многофункциональный комплекс будет создан по адресу ул. Автозаводская, владение 23 и будет введен в эксплуатацию не позднее 2023 года. Новый инженерный комплекс Технопарка «ИТЭЛМА» разместится на двух земельных участках площадью 2 тысячи квадратных метров, расположенных по адресу 1-й Нагатинский проезд, вл. 10, стр. 1. В здании предусмотрены спортивно-оздоровительные объекты.

