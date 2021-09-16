Столица возглавила рейтинг регионов РФ по индексу рынка труда

Москва заняла первое место в рейтинге субъектов федерации по индексу рынка труда за 2020 год по версии РИА Новости. Лидерство столицы свидетельствует о высоком уровне её социально-экономического развития, большой ёмкости рынка труда, его гибкости, а также низком уровне безработицы, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Показатель позволяет определить уровень занятости, а также степень привлекательности региона для трудоустройства и последующей работы.

В пятёрку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.

«Благодаря комплексу мер, направленных на поддержку городского бизнеса, столице удалось в пандемию избежать значительного провала занятости населения. Уже к концу 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 1,3% – почти в 2,3 раза ниже максимального значения в том же году. Кроме того, с начала 2021 года на 10,2% сократилось число работников в режиме простоя, неполного рабочего дня или в отпуске без сохранения зарплаты. Уровень напряжённости на рынке труда снизился не только относительно показателя 2020 года, но и по сравнению с допандемийным 2019 годом», – пояснил заммэра.

Индекс рынка труда за 2020 год рассчитывался на основе данных официальной статистики по восьми показателям, объединённым в четыре группы: «Уровень оплаты труда», «Занятость», «Условия труда» и «Ёмкость рынка труда». Москва набрала 96,5 балла из 100 возможных, что на 0,1 балла выше индекса 2019 года.

Об устойчивости рынка труда Москвы и эффективности мер поддержки свидетельствует и рост поступлений в бюджет по налогу на доход физических лиц.

«За семь месяцев 2021 года они составили 757,3 миллиарда рублей, что на четверть превышает показатели аналогичного периода 2020 года и почти на треть 2019 года», – констатировал глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Еще одним признаком эффективного развития московского рынка труда стал рост числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей. За семь месяцев 2021 первая категория увеличилось более чем на 40% - до 684 тысяч человек, а количество ИП выросло на 6% - до 321 тысячи.

