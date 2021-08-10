Столичный лифтостроительный завод нарастил объемы производства на 11%

Один из крупнейших производителей лифтов в стране, Щербинский лифтостроительный завод в текущем году увеличил объемы производства. Так, за первую половину 2021 года предприятие выпустило 4,5 тысячи грузовых и пассажирских подъемников, что на 500 единиц больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего в столице работают четыре производителя лифтов. «По итогам прошлого года московские промышленники выпустили 15,4 тысячи подъемников, что на 10,6% больше, чем в 2019 году», - уточнил вице-мэр.

Каждый пятый лифт столичного производства будет установлен в московских домах, в основном – в многоэтажках по программе капитального ремонта МКД в Юго-Восточном, Восточном и Центральном административных округах.

Москва сегодня является городом самого современного жилья: столичная программа капитального ремонта охватывает 28 500 домов, это 9 млн москвичей. Кроме того, с 2011 года в городских многоэтажках заменено более 36 тысяч лифтов.

Кроме того, подъемники Щербинского лифтостроительного завода будут установлены в крупных жилых комплексах, включая стартовые дома по реновации.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров, предприятие уделяет большое внимание научно-исследовательским опытно-конструкторским работам: производитель запустил линейку безредукторных лебедок, позволяющих лифтам работать тихо и плавно, а также оснастил свои лифты системой бесконтактного управления, позволяющей вызывать их через приложение.

