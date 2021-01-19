Столичные власти установили прожиточный минимум для москвичей на 2021 год

Правительство Москвы установило размер прожиточного минимума для жителей столицы в 2021 году. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Прожиточный минимум в столице в расчёте на душу населения составит 18029 рублей, для трудоспособных граждан — 20589 рублей, для детей — 15582 рубля.

Кроме того, столичные власти установили прожиточный минимум для пенсионеров в размере 13496 рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о прожиточном минимуме для россиян в 2021 году. Так, норматив на душу населения составил 11 653 рубля. Прожиточный минимум для трудоспособных граждан установлен на уровне 12 702 рублей, для детей он составит 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

