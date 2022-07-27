Стартовал прием заявок на национальную журналистскую премию «Финкор»
Прием заявок на национальную премию в области финансовой и экономической журналистики «ФИНКОР» продлится до 15 августа.
Премия создана по инициативе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы при поддержке Минфина РФ.
«Постоянно меняющаяся внешняя конъюнктура, сложные финансовые механизмы, новые вызовы - все это требует оперативного освещения. Видя каждый день кропотливый труд журналистов, понимая значимость их работы, родилась идея создать премию, которая позволит отметить лучших в своем деле», - сказал первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.
При этом он называл символичной дату первой церемонии вручения премии, 8 сентября, которая совпадает с днем 220-летия Минфина России.
Со своей стороны, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил важность донесения до людей простым языком сложных экономических и финансовых тем.
«Премия «Финкор» позволит оценить работу журналистов, выявить лучшие практики, а также показать пример грамотной подачи экономической информации профессиональному сообществу», - подчеркнул Ефимов.
Претендовать на премию могут как редакции СМИ, так и отдельные журналисты, в том числе блогеры. Для этого надо предоставить статьи, интервью, записи телеэфиров или подкастов, опубликованные с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.
У премии есть свой сайт финкор.рф. Церемония награждения пройдет в рамках «Московского финансового форума» в Манеже 8 сентября.
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