Современные производства и научно-исследовательские центры создадут на месте бывшей промзоны Котляково в Царицыно

Участок бывшей промзоны на юге Москвы, в районе Царицыно, реорганизуют почти за 45 миллиардов рублей по программе «Индустриальные кварталы». Благодаря этому удастся создать около трех тысяч рабочих мест. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря программе «Индустриальные кварталы» участок бывшей промзоны Котляково площадью почти 23 га будет реорганизован, здесь появятся высокотехнологичные производства и научно-исследовательские центры, в которых будет создано почти три тысячи новых рабочих мест», - отметил заммэра.

Инвестиции в проект составят почти 45 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят 4,5 миллиарда.

Инвесторы возведут 230 тысяч квадратных метров недвижимости, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Современные производства и научно-исследовательские центры займут весь этот участок бывшей промзоны на Тарном проезде. Планируемый срок реализации проекта – 11 лет с момента заключения договора о КРТ», — заявил он.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории.

