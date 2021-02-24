Собянин рассказал об открытии мультимедийного центра «Союзмультпарк»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии первого в России мультимедиа-центра «Союзмультпарк».

«Кто из нас в детстве не мечтал оказаться по ту сторону экрана и помочь героям любимых мультфильмов победить зло? Раньше это было чистой фантастикой, но нынешнее поколение детей сможет стать на шаг ближе к осуществлению этой мечты. Сегодня мы открыли "Союзмультпарк" – первый российский мультимедийный центр, посвященный лучшим отечественным мультфильмам», — написал градоначальник в блоге на своём персональном сайте.

Как отметил Собянин, проект парка реализовала киностудия «Союзмультфильм» совместно с правительством Москвы и министерством культуры РФ.

Новый мультимедийный центр открылся в павильоне №7 на ВДНХ. Посетителей ждут 18 интерактивных аттракционов, разработанных с применением цифровых технологий: виртуальной и дополненной реальности, 3D-анимации, автономного развития, бесконечной генерации графических объектов.

По словам мэра, «Союзмультпарк» – детский аттракцион, тем не менее он станет частью чего-то большего. В парке планируется проведение лекций, выставок и мастер-классов по мультипликации, интересных подросткам и даже студентам.

«А если посещение «Союзмультпарка» пробудит серьезный интерес к созданию волшебных миров, то обучение искусству мультипликации можно продолжить в детских технопарках "Калибр", "Кулибин ПРО", "Наукоград" или, например, в Школе креативных технологий "TUMO"», — добавил Собянин.

Мэр также подчеркнул, что Москва за последние годы стала одним из ведущих центров мировой мультипликации. Отечественные мультфильмы, такие как «Маша и Медведь», «Фиксики» и множество других, смотрят зрители по всему миру. Поэтому столичное правительство продолжит поддерживать развитие индустрии анимации, в которой заняты тысячи талантливых и успешных горожан.

«Свои проекты они могут реализовать на базе московских технопарков, одним из которых недавно стала старейшая российская мультипликационная студия "Союзмультфильм"», — уточнил Собянин.

