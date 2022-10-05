Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям
Столичные компании «Биннофарм» и «Меридиан» получили статут промышленных комплекс. Теперь они могут рассчитывать на налоговые льготы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Региональный налог на прибыль для промкомплексов - не 17%, а 13,5%. Налог на недвижимость снижен на 50%, а земельный налог - на 80%», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
«Биннофарм» разрабатывает лекарства, вакцины. В 2020 году компания стала первой в мире площадкой по производству вакцины от COVID-19 «Спутник V».
«Меридиан» занимается производством рыбы и морепродуктов. Ежегодно на рынок выпускается 20 тысяч тонн готовой продукции.
Сергей Собянин напомнил, что статус промкомплекса был введен в 2016 года. За это время таковыми стали 66 московских предприятий. Ежегодная экономия бизнеса благодаря льготам достигла 1,9 млрд руб.
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