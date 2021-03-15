Собянин осмотрел новостройку в Кузьминках, заселяемую по Программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новостройку на Волгоградском проспекте, дом 161а, в которую начали переезжать участники программы реновации столичного жилья.

Во встрече также приняли участие заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев и депутат, заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.

Как отметил Собянин, с проектом планировок и строительной документацией был связана «большая история».

«В таком районе, как Кузьминки, это было сделать крайне непросто, потому что здесь 290 домов подлежит переселению, это самая крупная программа в нашем городе. Кузьминки — номер один в программе реновации, их можно назвать столицей программы реновации», — отметил градоначальник.

Для строительства домов в Кузьминках были подобраны 19 стартовых площадок, общая площадь построенного здесь жилья составит 211,7 тысячи квадратных метров. Строительство шести домов уже завершено.

По словам Петра Толстого, власти города вместе с жителями осматривают квартиры до переезда, выявляя и в дальнейшем устраняя возможные недостатки. Подобное взаимодействие полезно с точки зрения соблюдения гарантии и отсутствия заминок в момент переезда.

Как отметил Собянин, в Москве действует общественный штаб по контролю за программой реновации, который принимает жалобы, устраняет недостатки, а также для удобства участников программы оформляет все необходимые документы.

По словам градоначальника, главная особенность реновации — сохранение привычного уклада жизни горожан при переезде в новые квартиры.

«Люди хотят жить в том районе, к которому они привыкли, — рядом со своим детским садом, школой, соседями и так далее. Поэтому вся и сложность реновации в том, что нужно построить дома на месте существующих пятиэтажек. А это означает что? Означает, что сначала один дом построили, снесли несколько пятиэтажек, на их месте построили, потом следующий, следующий», — объяснил Собянин.

Осмотренный мэром двухсекционный жилой дом переменной этажности (10–13 этажей) с подземным паркингом построили по индивидуальному проекту. Для отделки фасада использованы облицованные кирпичом навесные трехслойные панели, лоджии и балконы застеклены, установлены металлические корзины для кондиционеров. Всего в новостройке 105 квартир общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров. Квартиры и места общего пользования отличаются улучшенной отделкой, выполненной по всем требованиям столичного стандарта реновации.

На первом нежилом этаже дома расположены технические помещения и помещения под офисы, остекленные современной витражной системой.

Как и другие возводимые по программе реновации дома, новостройка на Волгоградском проспекте оснащена умными общедомовыми и поквартирными приборами учета водоснабжения, теплоснабжения, электричества. Устройства способны автоматически передавать данные в городские информационные системы, что позволяет сократить затраты на эксплуатацию дома и коммунальные платежи.

Для безопасности жильцов в доме установили современные автоматические системы, в том числе, видеонаблюдение и пожарная сигнализация.

Во дворе новостройки появятся детские и спортивные площадки, площадки для отдыха, уличные фонари, деревья, кустарники, газоны и цветники. Рядом с домом есть остановка общественного транспорта, на котором за пять минут можно добраться до станции метро «Кузьминки».

Кроме того, рядом с новостройкой планируется возведение семи социальных объектов: общеобразовательной школы, детского сада, многофункционального комплекса, ледового дворца с катком, двух физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительного комплексов.

