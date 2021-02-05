Собянин назвал сроки окончания строительства развязки СВХ с проспектом Мира

Строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточная хорда (СВХ)-проспект Мира завершат в 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

Как отметил градоначальник, проходящая через 26 районов столицы СВХ — один из самых крупных дорожных проектов за всю историю Москвы. Мэр подчеркнул, что хорда серьёзно улучшит транспортную ситуацию на самых загруженных магистралях северо-восточной части столицы, и по завершении работ город получит первоклассную бессветофорную магистраль.

«Большая часть этой громадной дорожной сети построена, остаётся ключевой объект - это объединение Дмитровки и Ярославки, и развязка на Ярославском шоссе и Северо-Восточной хорде, представляющая собой огромное количество эстакад. Только здесь на развязке шесть эстакад, громадных, гигантских. Сложнейшая стройка. Надеюсь, что в 2022 году мы ее завершим», — добавил Собянин.

Руководитель команды управления проектами генподрядчика строительства АО «Дороги и Мосты» Валерий Фабер доложил мэру, что работы ведутся на всех участках, и строительство объекта может быть завершено раньше контрактного срока.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, транспортная развязка на пересечении СВХ с проспектом Мира готова на 76%. Работы планируется завершить одновременно со сдачей участка хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе.

Строительство развязки началось в 2019 году. Она обеспечит бессветофорное движение по СВХ, а также Ярославскому шоссе. Транспортное обслуживание более 350 тысяч жителей районов Свиблово, Ярославский, Ростокино, Метрогородок и Богородское значительно улучшится.

Для обеспечения движения по основному ходу хорды над проспектом Мира и путями Ярославского направления МЖД возведут две эстакады длиной 702 и 460 м на шесть полос. Ещё четыре эстакады обеспечат съезды с основного хода на Ярославское шоссе в направлении области, а также с Ярославского шоссе на СВХ при движении к центру.

Кроме того, запланирована реконструкция дублёра Ярославского шоссе и расширение боковых проездов вдоль проспекта Мира с размещением переходно-скоростных полос.

Участок от Дмитровского до Ярославского шоссе — бессветофорная магистраль, в каждом направлении движения которой построят три полосы. Эта часть СВХ продолжит её участок в районе платформы «Лихоборы» и выйдет на проспект Мира в районе станции МЦК «Ростокино». Основной ход магистрали будет включать три эстакады. Для выезда с магистрали на Сусоколовское шоссе и к станции МЦК «Владыкино» построят два путепровода через железнодорожные пути МЦК.

Кроме того, согласно проекту будут возведены три моста через реку Лихоборку и реконструирован мост через Яузу.

В Москве в 2021 году планируется строительство 74 км дорог, 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов.

