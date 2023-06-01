Ефимов: Новые детсады и школы появятся в рамках комплексного развития территорий в Москве

В Москве реализуются 30 проектов комплексного развития территорий, из них 18 предусматривают строительство образовательных учреждений в 17 районах столицы— детских садов, школ и колледжей. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на месте недостроенных объектов, неиспользуемых участков и старых складов будет построено 14 школ и 17 детсадов для более 9000 юных москвичей, а также три школы искусств, два колледжа и два здания дополнительного образования. Отмечается, что строительство социальных объектов обусловлено появлением новых городских кварталов.

Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что общая площадь объектов будет более 110 тысяч «квадратов». По его словам, больше всего образовательных учреждений появится в САО Москвы (пять школ, шесть детсадов и две школы искусств). В СВАО построят четыре школы, четыре детских сада и одну школу искусств. Остальные объекты будут построены в семи округах Москвы.

