Россияне приобрели более 50% выпуска зеленых облигаций Москвы

Жители различных российских регионов приобрели 50,2% от общего объема выпуска зеленых облигаций Москвы, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам сумма выкупа за две недели размещения на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи составила миллиард рублей.

«Инвестиционную активность проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста. 16,5 процента облигаций приобрели граждане старше 55 лет, 4,9 процента – жители в возрасте до 25 лет», - добавил он.

Такие промежуточные результаты подчеркивают стремление граждан к надежному и выгодному инвестированию, отметили в мэрии Москвы. Сообщается, что заметную активность проявляют не только столичные инвесторы, но и жители Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской, Свердловской областей.



