Рестораторы Москвы начали монтаж летних кафе

Сезон работы летних кафе на территории Москвы стартует 1 апреля, при этом монтаж и обустройство сезонных веранд уже начался. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, этим летом в столице смогут открыться более трех тысяч летних кафе. Все они подлежат строгому учету и должны быть внесены в городскую схему размещения.

«Примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в схеме в прошлом году к моменту открытия сезона, в результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тысячи объектов», – уточнил заместитель мэра.

Контроль за соблюдением требований к размещению летних кафе осуществляет Госинспекция по недвижимости. Как рассказал начальник Владислав Овчинский, специалисты ведомства следят, чтобы площадь сезонных кафе не выходила за границы согласованной схемы размещения, веранды располагались на расстоянии не более пяти метров от входа в стационарное помещение и не менее 25 метров от входа в метро, а также не преграждали движение пешеходов по тротуару.

Помимо мониторинга кафе и веранд ведомство ведет активную профилактическую работу с целью повышения предпринимательской грамотности и улучшения комфорта городской среды: регулярно проводит бесплатные онлайн-мероприятия, в том числе по вопросам включения в городскую схему размещения летних кафе и веранд.

