Республика Карелия подключилась к столичному порталу поставщиков

Заказчики из Карелии теперь смогут размещать государственные и корпоративные закупки на столичном портале поставщиков, рассказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Это стало возможным благодаря соглашению департамента города Москвы по конкурентной политике с министерством экономического развития Карелии, которое было подписано 12 сентября в рамках идущего в Петрозаводске экономического форума "Карелия 20/24".

По его словам, в настоящее время на столичном портале поставщиков зарегистрированы больше 340 тысяч предпринимателей со всей страны, а каталог продукции представлен 2,8 млн уникальными наименованиями.

Пуртов подчеркнул, что с присоединением к порталу Карелии вырастет число контрагентов и количество заключаемых сделок – в малом и среднем бизнесе республики работает 110,7 тысячи человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в марте 2024 года Москва заключила с Карелией первый в России межрегиональный офсетный контракт. Планируется, что в течение трех лет в республике будет создано предприятие по выпуску щебня для ремонта и строительства столичных дорог.

