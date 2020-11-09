Рекордные 2,5 тысячи объектов недвижимости проданы на Инвестпортале Москвы

Инвестиционный портал Москвы остается одним из самых популярных специализированных ресурсов для бизнеса. С момента запуска сайта investmoscow.ru в 2014 году его уже посетили более 11 миллионов человек, ежедневно на ресурс заходят свыше 8,1 тысячи уникальных пользователей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 6 лет с помощью Инвестпортала продано уже порядка 2,5 тысячи объектов городской недвижимости общей площадью 271,5 тысячи квадратных метров и совокупной стоимостью 23 миллиарда рублей. Предприниматели и граждане активно пользуются площадкой, на которой могут онлайн приобрести или арендовать недвижимость как для развития своего бизнеса, так и для личного использования. Сейчас на портале представлено более семи тысяч различных объектов, от зданий с земельными участками до машино-мест и квартир», – отметил заммэра.

Количество полезных сервисов на investmoscow.ru для предпринимателей ежегодно увеличивается. Так, за последние полгода у собственников коммерческой недвижимости появилась возможность в онлайн-режиме подавать заявки на грант. В дистанционном формате, не покидая рабочего места, можно получать инвестиционный вычет и подбирать промышленные площадки, пояснили в Департаменте информационных технологий

Сейчас на портале доступно 28 онлайн-сервисов для предпринимателей, с начала этого года ими воспользовались более 76 тысяч раз. На сайте зарегистрировано более 37 тысяч личных кабинетов.

Информация об электронных торгах в специальном разделе «Имущество от города» обновляется ежедневно. Здесь представлены подробные сведения по каждому лоту, можно задать уточняющие вопросы, а также записаться на осмотр недвижимости.

Самым популярным сервисом на investmoscow.ru остаётся запись на осмотр объектов торгов. За время работы портала им воспользовались более 121 тысячи раз.

Даже в условиях пандемии, когда выезд на объекты был запрещён, предприниматели активно добавляли их в избранное, чтобы вернуться к вопросу после снятия ограничений. «Кроме того, появилась возможность осматривать городские объекты виртуально», – уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

На сайте investmoscow.ru можно записаться на осмотр городских зданий, помещений, земельных участков, машино-мест, доступных для аренды и покупки, ознакомиться с конкурсной документацией и подать заявку на участие в электронных торгах.

