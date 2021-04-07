Расходы на жилье в Москве в 2020 году были ниже, чем в других мировых столицах

Доля трат на жилье в общей структуре потребительских расходов населения в Москве в прошлом году была ниже, чем у большинства участников топ-10 крупнейших мировых столиц, рассказал глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов со ссылкой на исследование международной группы Euromonitor.

В исследовании учитывались данные таких городов, как Москва, Нью-Йорк, Париж, Лондон, Берлин, Пекин, Дели, Стамбул, Токио и Рио-де-Жанейро.

"Расходы на жилье, куда входят аренда и коммунальные платежи, в Москве с составили 16,5% от общего объема потребительских трат, что почти в 2 раза меньше, чем в Лондоне и Париже и более чем вдвое меньше Пекина", - отметил министр.

Расходы на одежду и обувь в Москве составили 5,3%, а траты на хозяйственные товары и услуги сопоставимы с европейскими столицами – 4,5% против 4,4% в Париже и 4,2% в Лондоне.

Расходы на развлечения и досуг в потребительских расходах москвичей составили 6,6%, что больше, чем в Пекине, Дели, Стамбуле и Рио-де-Жанейро и меньше, чем в Токио, Париже, Нью-Йорке, где на эти траты ушло порядка 7,5-8,5% от общих расходов. Максимальная доля трат на досуг и отдых в структуре потребительских расходов в 2020 году наблюдалась в Берлине – 12,2%, добавил Кирилл Пуртов.

