Пять коммерческих помещений в Бескудниковском районе столицы выставили на торги
В Москве выставили на торги пять коммерческих помещений свободного назначения в Бескудниковском районе, рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, помещения расположены в жилых домах и имеют удобный доступ с улицы. В таких помещениях предприниматели могут открыть пункты выдачи заказов маркетплейсов, магазины, спортцентры и другие социально-значимые объекты.
«Площадь помещений в Бескудниковском районе варьируется от 129,6 до 707,6 квадратного метра. Заявочные кампании завершатся в период с 17 марта по 15 апреля в зависимости от лота», – отметил Пуртов.
Три помещения расположены в доме 86 корпус 6 на Дмитровском шоссе, еще два помещения – на Бескудниковском бульваре и Дубнинской улице. Во всех объектах подключены электричество, водоснабжение и канализация.
Торги состоятся с 26 марта по 23 апреля на электронной торговой площадке «Росэлторг». Чтобы принять участие в открытых аукционах, нужно зарегистрироваться и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
Москва регулярно выставляет на аукционы различное имущество. В качестве витрины, на которой представлены объекты, выступает Инвестиционный портал Москвы.
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