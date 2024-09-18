Пуртов рассказал, что чаще всего закупали на портале поставщиков летом

Строительные товары чаще всего закупали на портале поставщиков летом 2024 года. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. По его словам, на втором и третьем местах – медицинские и хозяйственный товары, также в первую пятерку вошли услуги по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту зданий и информационно-технологическая продукция.

«Портал поставщиков — универсальная платформа для проведения закупок малого объема для государственных и муниципальных заказчиков и инструмент развития бизнеса для предпринимателей со всей страны. Работа на площадке идет круглый год, и каждый сезон востребованы разные товары и услуги», - отметил глава департамента.

Он уточнил, что контрактов на поставку стройматериалов заключено – 2832, на покупку медицинских товаров – 2266, хозтоваров -1699, на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту зданий — 1654, а на информационно-технологическую продукцию — 1593 контракта.

Пуртов рассказал, что всего летом 2024 года на портале поставщиков было подписано 35,3 тысячи контрактов, а объем закупок превысил 7,8 миллиарда рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают заказчики из 41 региона РФ и более 340 тысяч поставщиков со всей страны. Каталог продукции насчитывает более 2,8 миллиона уникальных наименований.

Ранее Сергей Собянин отметил, что за первое полугодие текущего года на портале поставщиков провели более 310 тысяч закупок – на 11% больше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом их объем вырос на 30% – с 42,4 миллиарда до более чем 55 миллиардов рублей.

