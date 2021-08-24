Пуртов: Москва готовится к переходу на электромобили
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал концепцию по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта. По его словам, к 2025 году планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более 9 тысяч зарядных станций для них.
Отмечается, что производителям электротранспорта и аккумуляторов предоставят субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что столица уже активно работает над повышением привлекательности данного вида транспорта.
«Владельцам электрокаров предоставляются различные льготы, среди которых бесплатные парковка и зарядка на городских станциях, а также освобождение от уплаты транспортного налога», - рассказал он.
По его словам, переход на электротранспорт возможен только при развитии электрозарядной инфраструктуры. Так, в Москве уже насчитывается 80 зарядных станций, а к 2023 году их число увеличится до 600.
Пуртов напомнил, что в столице также активно ведется развитие общественного электрического наземного транспорта. Например, в 2018 году стартовала программа по замене дизельных автобусов на электробусы.
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