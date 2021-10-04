Промзону «Курьяново» реорганизуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы»
Опубликованы проекты комплексного развития двух участков бывшей промышленной зоны «Курьяново» на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 23,5 миллиарда рублей.
«Общая площадь участков промзоны «Курьяново» составляет почти 15 га. Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» в Печатниках будет создано более 6,5 тысячи рабочих мест, современные промышленные объекты, магазины, места для отдыха и развлечений», - рассказал он.
В свою очередь, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что инвесторы возведут на участках почти 280 тысяч квадратных метров недвижимости.
«На первом участке современные производства разместятся на площади 100 тысяч квадратных метров, столько же займут магазины, банки, кафе и другие объекты общественного назначения. На втором участке появятся только промышленные здания, их площадь составит почти 80 тысяч квадратных метров», - объяснил он.
Отмечается, что в целом проект «Индустриальные кварталы» принесет городу почти три триллиона рублей в бюджет и предоставит около 500 тысяч новых рабочих мест.
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