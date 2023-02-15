Производство экспресс-тестов для диагностики микрофлоры детского кишечника началось в Москве

Московское предприятие «ДНК-технология» приступило к производству медицинских тестов «ЭНТЕРОФЛОР Дети», которые позволяют в течение трех часов исследовать микробиоту кишечника у детей до 14 лет и определять ее количественную оценку на основе метода ПЦР. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, продукция завода «ДНК-технология» может применяться врачами различной специализации, в том числе аллергологами, гастроэнтерологами и педиатрами. Всего же, отметил Ефимов, в Москве функционируют свыше 200 компаний, выпускающих лекарственные препараты и медицинские изделия. Они производят как стандартные, так и инновационные лекарства и методы лечения и диагностики различных недугов. Линейка продукции таких предприятий постоянно расширяется, причем некоторые из них не имеют аналогов в мире.

Новые тесты позволяют получить точный результат по всем ключевым типам микроорганизмов, составляющих микробиоту кишечника детей, в том числе и труднокультивируемых бактерий.

Независимый экономист Андрей Бархота рассказал, что интенсивное развитие высокотехнологичных кластеров московской промышленности положительно повлияло на рост выпуска медицинской и диагностической продукции. По его словам, это помогло создать условия для появления новых изделий и технологий, имеющих технологическое преимущество.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, тесты дают возможность определить здоровье кишечника ребенка по 43 основным показателям (до 99,9% микрофлоры кишечника). Он отметил, что планируемый объем выпуска наборов реагентов составит более 15 тысяч ежегодно, а первые партии уже продаются.

Применение молекулярно-генетического метода помогло избежать строгих требований к забору, хранению и транспортировке биоматериала, что немаловажно при тестировании в медучреждениях и лабораториях.

Гендиректор предприятия «ДНК-технология» Владимир Колин заявил, что тест «ЭНТЕРОФЛОР Дети» позволяет по-новому проводить профилактику, раннюю диагностику и лечение детей до 14 лет, ведь состав микробиоты кишечника — неотъемлемая часть оценки общего состояния детского организма.

