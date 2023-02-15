Производство экспресс-тестов для диагностики микрофлоры детского кишечника началось в Москве
Московское предприятие «ДНК-технология» приступило к производству медицинских тестов «ЭНТЕРОФЛОР Дети», которые позволяют в течение трех часов исследовать микробиоту кишечника у детей до 14 лет и определять ее количественную оценку на основе метода ПЦР. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, продукция завода «ДНК-технология» может применяться врачами различной специализации, в том числе аллергологами, гастроэнтерологами и педиатрами. Всего же, отметил Ефимов, в Москве функционируют свыше 200 компаний, выпускающих лекарственные препараты и медицинские изделия. Они производят как стандартные, так и инновационные лекарства и методы лечения и диагностики различных недугов. Линейка продукции таких предприятий постоянно расширяется, причем некоторые из них не имеют аналогов в мире.
Новые тесты позволяют получить точный результат по всем ключевым типам микроорганизмов, составляющих микробиоту кишечника детей, в том числе и труднокультивируемых бактерий.
Независимый экономист Андрей Бархота рассказал, что интенсивное развитие высокотехнологичных кластеров московской промышленности положительно повлияло на рост выпуска медицинской и диагностической продукции. По его словам, это помогло создать условия для появления новых изделий и технологий, имеющих технологическое преимущество.
По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, тесты дают возможность определить здоровье кишечника ребенка по 43 основным показателям (до 99,9% микрофлоры кишечника). Он отметил, что планируемый объем выпуска наборов реагентов составит более 15 тысяч ежегодно, а первые партии уже продаются.
Применение молекулярно-генетического метода помогло избежать строгих требований к забору, хранению и транспортировке биоматериала, что немаловажно при тестировании в медучреждениях и лабораториях.
Гендиректор предприятия «ДНК-технология» Владимир Колин заявил, что тест «ЭНТЕРОФЛОР Дети» позволяет по-новому проводить профилактику, раннюю диагностику и лечение детей до 14 лет, ведь состав микробиоты кишечника — неотъемлемая часть оценки общего состояния детского организма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса
- Медведев заявил, что глава ЕК при подсчете убытков РФ от санкций «увидела не тот орган»
- В Крыму сообщили о массированной информационной атаке со стороны Киева
- Марочко: ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной
- Финляндия подтвердила намерение вступить в НАТО вместе со Швецией
- В Кремле обвинили Киев в нарушении международных правил и норм
- Лавров заявил, что Россия и Китай работают над упрочением стратегического партнерства
- Лавров: В новой внешнеполитической концепции речь пойдет о прекращении монополии Запада
- В Кремле не рассматривают идею лишать рожающих за рубежом россиянок маткапитала
- Глава Минобороны Британии усомнился в возможности предоставить Украине истребители
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru