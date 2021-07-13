Прием заявок на финансовую поддержку инновационных проектов в Москве продолжится до 30 июля

Заявку на получение инновационной поддержки для комплексных проектов в Москве можно подать до 30 июля. Речь идет об участниках межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК).

«Межотраслевые кластеры создаются для того, чтобы научным организациям и технологическому бизнесу было проще решать стоящие перед ними задачи. Объединив усилия, они могут добиваться еще больших результатов», - рассказала заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, уже сейчас благодаря такому сотрудничеству в столице реализуется 20 крупных инновационных проектов в разных направлениях - от новых материалов до искусственного интеллекта.

Она рассказала, что в этом году к уже утвержденной системе субсидий добавилась возможность получить грант размером не более 600 миллионов рублей, который покрывал бы до 15% затрат на разработку. «Это мера поддержки для амбициозных и прорывных разработок», - подчеркнула Сергунина.

В свою очередь руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что благодаря межотраслевым кластерам предприниматели и ученые могут найти партнеров, инвесторов и подходящие площадки для испытаний.

«Всего в рамках МИК действует 10 межотраслевых объединений. В них входит более 460 организаций, работающих в сферах искусственного интеллекта, композитных материалов, биофармацевтики и медицинских технологий, травматологии и ортопедии», - рассказал он.

Подать заявку на получение гранта можно на сайте МИК.

