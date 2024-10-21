Предприниматели смогут приобрести помещение в районе Новокосино

Москва выставила на продажу нежилое помещение на востоке столицы, его могут купить предприниматели, сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Речь идет о помещении площадью 254,7 квадратных метров, которое находится рядом со станцией «Новокосино» на первом этаже жилого дома.

«Объект имеет свободное назначение, а значит победитель аукциона сможет открыть здесь досуговые и образовательные центры, салон красоты и другие учреждения сферы услуг. Коммерческие объекты востребованы у предпринимателей. Только за первое полугодие 2024 года на торгах было реализовано свыше 1,1 тысячи подобных помещений, а конкуренция составила свыше семи участников на лот», – отметил Пуртов.

У помещения есть отдельный вход, оно подключено к основным коммуникациям. Заявки на покупку принимаются до 5 ноября, победителя определят 14 ноября на открытом аукционе. Для участия необходимо зарегистрироваться на торговой площадке «Росэлторг».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2014 года продажи городской недвижимости выросли в 13 раз. Так, на торгах можно приобрести коммерческие здания, машино-места, рестораны и кафе.

