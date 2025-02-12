Предприниматели смогут построить спортивный объект в Зеленограде
Право на возведение некапитального спортивного объекта в Никольском проезде (ЗелАО) выставили на городские торги. Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Площадь участка для строительства составляет 7 000 «квадратов». Победитель аукциона сможет самостоятельно выбрать функциональное назначение объекта и открыть на участке волейбольную площадку, теннисный корт, футбольный манеж или другое сооружение из перечня, утвержденного Москомспортом.
Площадь спортивного объекта может достигать 70% от размера участка.
Подать заявки на участие в аукционе можно до 28 февраля. Электронные торги пройдут 4 марта. Для участия понадобится регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru