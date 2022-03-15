Предприниматели поддержали решение Москвы по запуску горячей линии для бизнеса
Сохранение существующих логистических цепочек и вопросы импортозамещения являются наиболее актуальными для российской промышленности. Об этом заявил член Совета московской «Деловой России» Георгий Житков.
По его мнению, необходимо расширять возможности этой площадки для бизнеса, учитываю работу горячей линии.
«Горячая линия Правительства Москвы по этим темам, безусловно, будет востребованным инструментом, тем более когда изменения в санкциях, работе поставщиков и отечественной антисанкционной политике происходят в ежедневном режиме. В будущем следует запускать онлайн-платформу для бизнеса по подбору новых поставщиков и партнеров, а также по потребностям в импортозамещении», - подчеркнул Житков.
В свою очередь гендиректор ПАО «Калибр» Сергей Севостьянов считает, что в рамках меняющейся политической и экономической обстановки промышленные предприятия нуждаются в сверх поддержке государства.
«Мы стараемся помогать резидентам в поиске партнеров и поставщиков среди соседей по территории. Но в условиях неопределенности в среднесрочной перспективе консультации, организованные в рамках новой московской горячей линии, и поддержка предприятий станут дополнительным стимулом для сохранения возможностей роста и развития», - отметил он.
Севостьянов также добавил, что стратегия импортозамещения и контрактного производства давно успешно реализуется в контурах технопарков.
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