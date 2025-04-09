Предприниматели могут приобрести на торгах помещение для бизнеса в районе Якиманка
На городские торги выставлено нежилое помещение в районе Якиманка. Объект находится неподалеку от популярных мест культуры и отдыха: Третьяковской галереи, парка искусств «Музеон», Дома культуры ГЭС-2, Якиманской и Кадашевской набережных. Как сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, помещение имеет свободное назначение.
«Лот включает в себя пространства на первом этаже и в подвале дома 4/10 на улице Большая Полянка. Их общая площадь составляет 322,2 квадратного метра. Победитель торгов сможет открыть здесь практически любой вид бизнеса: от магазина или ресторана до фитнес-клуба или выставочного зала», – отметил глава департамента.
Помещение подключено к газо-, водоснабжению и канализации. Заявочная кампания продлится до 28 апреля, торги состоятся 7 мая. Для участия требуются регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru