Предприниматели могут приобрести на торгах 24 коммерческих помещения на Амурской улице

Инвесторы могут принять участие в городских аукционах по продаже 24 помещений свободного назначения в ВАО. Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«На торги выставили 24 объекта коммерческой недвижимости от города в трех домах в районе Гольяново. Площадь помещений варьируется от 35,9 до 109,7 квадратного метра. Победители торгов смогут реализовать в них широкий спектр бизнес-проектов — от небольшой кофейни до спортивной студии или магазина. Прием заявок на участие в торгах завершится 31 июля, а аукционы пройдут 11 августа», — сообщил Пуртов.



Помещения расположены на Амурской улице в домах 1/2/1 (10 лотов), 1/2/2 (10 лотов) и 1/2/3 (четыре лота). Объекты находятся на первых этажах, имеют отдельные входы и подключены к канализации, водоснабжению и электричеству. Принять участие в торгах могут все желающие — для этого необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке «Росэлторг» и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись.



Ознакомиться со всеми необходимыми документами и следить за обновлениями перечня городского имущества можно на Инвестиционном портале Москвы, где представлены не только помещения для бизнеса, но и земельные участки, здания, права на размещение некапитальных объектов. В разделе «Торги Москвы» публикуется вся необходимая информация о лотах: фото

