Предприниматели могут приобрести 169 машино-мест на севере Москвы

На столичный аукцион выставили машино-места в двух подземных паркингах в Бескудниковском районе, рассказал глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, на сегодняшний день столичным автовладельцам доступно 169 объектов площадью от 10,8 до 29,8 квадратного метра в подземных паркингах в Бескудниковском районе столицы. Так, 160 парковочных мест находятся на подземном паркинге на Селигерской улице, а еще девять машино-мест расположены в подвале жилого дома №52 на Бескудниковском бульваре.

Все эти парковочные места реализуют на электронных торгах, которые будут проходить с 21 по 31 января 2025 года. Заявочные кампании завершатся в период с 9 по 21 января в зависимости от выбранного лота. Чтобы принять участие в аукционе, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва выставляет на аукцион различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о предлагаемых лотах.

