Предприниматели могут приобрести 169 машино-мест на севере Москвы
На столичный аукцион выставили машино-места в двух подземных паркингах в Бескудниковском районе, рассказал глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, на сегодняшний день столичным автовладельцам доступно 169 объектов площадью от 10,8 до 29,8 квадратного метра в подземных паркингах в Бескудниковском районе столицы. Так, 160 парковочных мест находятся на подземном паркинге на Селигерской улице, а еще девять машино-мест расположены в подвале жилого дома №52 на Бескудниковском бульваре.
Все эти парковочные места реализуют на электронных торгах, которые будут проходить с 21 по 31 января 2025 года. Заявочные кампании завершатся в период с 9 по 21 января в зависимости от выбранного лота. Чтобы принять участие в аукционе, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.
Москва выставляет на аукцион различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о предлагаемых лотах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: ВС России с тяжелыми боями продвигаются в Дзержинске
- Большой театр открыл продажу билетов на январские показы балета «Щелкунчик»
- Бывший посол России в США Антонов стал советником главы ВТБ
- После столкновения поездов под Мурманском задержали машиниста
- В Якутии участникам Великой Отечественной войны выплатят по 2 млн рублей
- В Финляндии задержали частный самолет, летевший в Россию
- Песков: Связанные с СВО вопросы на прямую линию проанализируют
- В Чечне назвавшим детей в честь национальных героев выплатят 500 тысяч рублей
- РЖД: При столкновении поездов под Мурманском пострадал 31 человек
- На Камчатке пропал самолет Ан-2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru