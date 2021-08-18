Предприниматели более 4,5 тысяч раз скачали мобильное приложение инвестпортала Москвы

Мобильное приложение Инвестиционного портала Москвы было запущено в ноябре прошлого года, и за это время его скачали уже более 4,5 тысячи раз, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня Инвестиционный портал Москвы остается одним из самых популярных специализированных сайтов для бизнеса: только с начала этого года предприниматели воспользовались его сервисами более 71,2 тысячи раз, то есть около 340 раз в день», - отметил Ефимов.

В первую очередь в приложение были интегрированы сервисы, посвященные торгам городской недвижимостью. Этот раздел традиционно вызывает у инвесторов наибольший интерес. С его помощью можно осмотреть объекты недвижимость в формате 3D, записаться на их осмотр, изучить документы, направить заявку на торги или рассортировать объекты по разным критериям.

В приложение также встроен сервис «Московский инвестор», с помощью которого предприниматели могут задать вопрос или сообщить о проблеме.

«Инвесторы могут получить разъяснения по различным вопросам, связанным с ведением бизнеса в столице, в их числе - аренда и покупка городского имущества, меры поддержки промышленности, налогообложение, получение лицензий и разрешений», - рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что ежегодно увеличивается доля тех, кто пользуется московскими цифровыми ресурсами со смартфонов или планшетов.

«Поэтому одним из основных направлений развития цифровой экосистемы столицы стало совершенствование городских мобильных приложений. Это позволяет сделать коммуникацию жителей с городом бесшовной: человек может получить нужную услугу или сервис с любого устройства, используя для этого единую учетную запись», - сказал Лысенко.

По его словам, в мобильном приложении вскоре будут представлены все возможности инвестпортала Москвы.

