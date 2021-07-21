Правительство утвердило цели и направления зеленого финансирования

Правительство РФ утвердило цели и основные направления зеленого финансирования, что поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты, сообщили в пресс-службе кабмина.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, распоряжение правительства станет основой для развития регулирования зеленого и социального финансирования в стране.

«Зеленое финансирование – инструмент, который отражает повышение внимания властей и населения к тому, чтобы развитие городов и стран было устойчивым, экологически эффективным. Стимулирование его развития полностью соответствует мировой повестке», - подчеркнул заммэра.

Отмечается, что финансирование будет вестись за счет кредитов и облигаций, что позволит бизнесу привлекать средства на выгодных условиях.

Так, финансирование будет вестись за счет зеленых или адаптационных финансовых инструментов (кредитов или облигаций). С их помощью бизнес сможет привлекать на выгодных условиях внебюджетные средства.

Зеленые проекты будут соответствовать целям международных документов в области устойчивого развития и климата, в числе приоритетов: снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, энергосбережение и более эффективное использование ресурсов.

В мае этого года, еще до утверждения целей и основных направлений устойчивого развития РФ, Москва разместила на Московской Бирже субфедеральные «зеленые» облигации. Среди столичных проектов, финансируемых за счет поступлений от выпуска «зеленых» облигаций – строительство Большой кольцевой линии метрополитена и замена автобусного парка города на электробусы.

