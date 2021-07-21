Правительство утвердило цели и направления зеленого финансирования
Правительство РФ утвердило цели и основные направления зеленого финансирования, что поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты, сообщили в пресс-службе кабмина.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, распоряжение правительства станет основой для развития регулирования зеленого и социального финансирования в стране.
«Зеленое финансирование – инструмент, который отражает повышение внимания властей и населения к тому, чтобы развитие городов и стран было устойчивым, экологически эффективным. Стимулирование его развития полностью соответствует мировой повестке», - подчеркнул заммэра.
Отмечается, что финансирование будет вестись за счет кредитов и облигаций, что позволит бизнесу привлекать средства на выгодных условиях.
Так, финансирование будет вестись за счет зеленых или адаптационных финансовых инструментов (кредитов или облигаций). С их помощью бизнес сможет привлекать на выгодных условиях внебюджетные средства.
Зеленые проекты будут соответствовать целям международных документов в области устойчивого развития и климата, в числе приоритетов: снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, энергосбережение и более эффективное использование ресурсов.
В мае этого года, еще до утверждения целей и основных направлений устойчивого развития РФ, Москва разместила на Московской Бирже субфедеральные «зеленые» облигации. Среди столичных проектов, финансируемых за счет поступлений от выпуска «зеленых» облигаций – строительство Большой кольцевой линии метрополитена и замена автобусного парка города на электробусы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 704 / сут.
Умерли
151 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 584 / сут.
- Юрист назвал последствия возможного признания Галявиева невменяемым
- Режим ЧС ввели в Карелии из-за лесных пожаров
- Мэр украинского Днепра оказался космическим туристом
- «Дают показания». Хинштейн рассказал подробности по делу главы ГИБДД Ставрополья
- «Ужас», «бред», «плакать хочется». Сериал «Сваты» на украинском разочаровал зрителей
- СМИ: в московских супермаркетах опустели прилавки
- В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников
- Замначальника Ставропольского УГИБДД задержали в Москве
- Песков прокомментировал ситуацию с производством вакцин от COVID-19
- Жириновский предрек закрытие партии «Яблоко»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru