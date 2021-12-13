Поступления налогов в бюджет Москвы от IT-телекома выросли на 20%
Компании московского IT-телекома за девять месяцев 2021 года перечислили в столичный бюджет около 129,4 млрд рублей основных налогов, что на 20% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
«На IT-телеком приходится около 7 процентов от общего объёма соответствующих налоговых поступлений в бюджет Москвы. Так, за 9 месяцев 2021 года поступления налога на прибыль от столичного IT-телекома выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 8,8 процента, достигнув 45,9 миллиарда рублей», - отметил Пуртов.
По его словам, поступления НДФЛ составили 76 млрд рублей, увеличившись более чем на 28%. Налоги по специальным режимам налогообложения, который в последнее время используют все больше компаний сектора IT-телекома, выросли за год на 34,6% и составили 7,6 млрд рублей.
Так, рынок IT-телекома активно развивался в период пандемии, когда большинство компаний перешли на дистанционную деятельность. Процессы цифровой трансформации ускорились практически во всех сферах социально-экономической жизни города.
Согласно данным, в IT-секторе Москвы работает более 15 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, где занято почти 500 тысяч человек, что составляет более 6% от общего числа занятых. Пуртов добавил, что Москва стала единственным регионом России, соответствующим четвертому уровню дата-зрелости в рейтинге Минэкономразвития.
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