Помещение в Доме фарфора на Мясницкой улице в Москве выставлено на продажу

Помещение в центре Москвы площадью около 223 квадратных метров в здании торгового дома товарищества М.С. Кузнецова выставлено на городские торги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года город реализовал на торгах два нежилых помещения общей площадью около 400 квадратных метров в зданиях, имеющих охранный статус», - отметил он.

Торговый дом построен по проекту архитектора Федора Шехтеля и является объектом культурного наследия федерального значения, москвичам больше известен как «Дом с Меркуриями» или «Дом фарфора».

По словам заммэра будущий собственник сможет открыть здесь офис, магазин или кафе, так как помещение имеет свободное функциональное назначение.

Отмечается, что начальная стоимость объекта составляет почти 55,5 миллионов рублей – около 243,7 тысячи рублей за квадратный метр. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 6 августа, торги пройдут 17 августа.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что помещение имеет отдельный вход и оборудовано необходимыми коммуникациями.

«Всего с начала года город реализовал на торгах 117 нежилых помещений в центре Москвы, средняя конкуренция составила 4,3 участника на лот», – добавил Щербаков.

