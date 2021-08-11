Помещение в доходном доме В.И. Мясникова выставлено на торги в Москве
Власти Москвы выставили на торги нежилое помещение площадью 84,7 квадратного метра в самом центре Москвы – на первом этаже «Доходного дома В.И. Мясникова» рядом с Патриаршими прудами. Здание является выявленным объектом культурного наследия, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Помещение имеет свободное функциональное назначение, поэтому будущий собственник сможет открыть здесь офис, магазин, кафе или заняться другим видом деятельности», - отметил он.
Здание 1902 года постройки находится по адресу: Большой Козихинский переулок, 4. Архитектор Василий Мясников строил его для себя, после революции 1917 года здание национализировали и превратили в жилой дом. Работы в здании можно проводить только по согласованному Департаментом культурного наследия города Москвы проекту и под контролем специалистов ведомства.
Начальная цена лота – 19,8 миллиона рублей, уточнил, со своей стороны, руководитель Департамента городского имуществ Максим Гаман. Срок подачи заявки на участие в торгах – до 13 сентября, аукцион запланирован на 20 сентября. Технические характеристики объекта доступны на Инвестиционном портале города Москвы в разделе "Имущество города".
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