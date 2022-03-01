Политолог: Панику разогревают спекулянты
В санкционной войне выиграют те, у кого железные нервы, заявил политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Паника, безусловно, присутствует. Спекулянты разогревают ее, чтобы нажиться на паникующих, либо сбрасывающих, либо покупающих валюту, товары, гражданах. В конце концов, выиграет тот, у кого железные нервы, кто не делает резких движений. Насколько сейчас можно оценить ситуацию в мировой экономике, есть понимание, что у мировых лидеров нет желания положить ее на бок и развязать действительно серьезную санкционную войну с Россией», - сказал он.
При этом Мухин отметил «беспрецедентность» мер, которые были приняты странами в отношении экономики России.
«Это, конечно, беспокоит. Но всё будет зависеть от ответа России, а он, судя по всему, будет жестким, и от того, насколько наши западные партнеры лишились рассудка и будут двигаться дальше в сторону эскалации вооруженного конфликта», - добавил он.
Также политолог подчеркнул, что запуск переговорного процесса между Россией и Украиной внушает оптимизм. По его мнению, неделю-две еще будет достаточно сложно прогнозировать ситуацию, но в итоге санкции пойдут на откат.
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