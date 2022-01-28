Поддержку московских властей получили 57 промышленных предприятий
В 2021 году 57 столичных промышленных предприятий получили финансовую поддержку от города в виде субсидий на 643,8 млн рублей. Об этом рассказал в свое блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Со своей стороны, заместитель сэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что с 2012 года совокупные выплаты предприятиям составили 3,5 млрд рублей. Производства могут потратить эти средства на свои текущие нужды.
«Предприятия могут возместить расходы на уплату процентов по кредитам на покупку оборудования, компенсировать затраты на его лизинг и техническое присоединение к инженерным сетям», – объяснил заммэра.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, эта меры поддержки становится все более востребованной.
«С 2012 года помощь оказана более чем 150 столичным промышленникам. Это представители разных отраслей. Так, в прошлом году получателями субсидий стали производители лифтов, контрольно-измерительного оборудования, изделий из бумаги и картона, продуктов питания», – пояснил Прохоров.
Программа поддержки промышленного сектора работает в столице в различных форматах. Это могут быть налоговые льготы, подбор площадок для локализации производства и финансовая поддержка, включающая в себя субсидии и займы по ставке, значительно меньше банковской.
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