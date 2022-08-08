Планируется запуск программы льготного кредитования для МСП под 3-4,5% годовых

Минэкономразвития предлагает запустить в пилотном режиме новую программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Предприятия смогут получить инвестиционный кредит сроком до 10 лет, а льготный период в таком случае составит до пяти лет. Для среднего бизнеса предлагается ставка в 3%, для малого и микробизнеса - 4,5% при действующей ключевой ставке в 8%.

Со своей стороны, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в условиях кризиса ключевой потребностью для бизнеса является наличие оборотных средств.

«Именно поэтому одной из первых мер поддержки в период санкций стал запуск льготного кредитования московских предприятий. Помимо пополнения оборотных средств, столичным компаниям доступны льготные кредиты на реализацию инвестиционных программ и проектов по строительству объектов нежилого назначения. По решению мэра Москвы ставка по льготным инвесткредитам была снижена с девяти до трех процентов», - подчеркнул Ефимов.

По его словам, уже одобрены заявки на сумму свыше 160 миллиардов рублей, поддержку получили производители косметических средств, нефтепродуктов, предприятия из отрасли переработки отходов и многие другие – это позволяет сохранять бизнес и рабочие места, а также стимулировать экономику.

