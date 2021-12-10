Первая бизнес-конференция по нацпроекту «Производительность труда» пройдет в Москве

14 декабря в Москве состоится первая бизнес-конференция «Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы», посвященная старту нацпроекта «Производительность труда»: столица вступила в него осенью 2021 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.



По словам Пуртова, в бизнес-конференции будут участвовать представители федеральных и столичных органов власти, бизнес-сообщество и эксперты. Они обсудят возможности, которые открывает национальный проект московским предприятиям, а также лучшие практики в профессиональной переподготовке кадров и в области повышения производительности труда.



«Бизнес-конференция пройдёт в открытом гибридном формате – московские предприниматели смогут принять участие как в офлайн, так и в онлайн режиме, при этом участие для компаний будет бесплатным», - отметил Пуртов. Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия до 13 декабря.



«Деловую программу конференции завершит консультационная сессия, посвящённая практическим вопросам участия в национальном проекте. В ходе консультационной сессии московские предприниматели смогут получить обратную связь от специалистов в сфере бережливого производства и повышения производительности труда по существующим мерам поддержки в рамках национального проекта», - отметил министр.



Как уточняют в мэрии, нацпроект «Производительность труда» в Москве будет реализован в статусе двух региональных проектов - Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

«В рамках адресной поддержки для участников проекта будут разработаны индивидуальные решения в настройке производственного процесса и обучении сотрудников по методике бережливого производства. Эти мероприятия позволят создать на предприятиях условия для повышения производительности труда, будут способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции», - напомнил Кирилл Пуртов.

