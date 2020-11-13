Завершился срок действия льготы по торговому сбору для вендинговой торговли

Власти Москвы отменили льготу по торговому сбору для предпринимателей, занимающихся вендинговой торговлей, теперь компании и индивидуальные предприниматели должны будут ежеквартально уплачивать торговый сбор в размере 4900 рублей.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов объяснил, что предоставленная шесть лет назад налоговая льгота полностью выполнила свою экономическую задачу, сделав вендинговую торговлю прибыльной и стабильно развивающейся отраслью.

«Когда в декабре 2014 года Мосгордума принимала решение о введении с 1 июля 2015 года торгового сбора, это была попытка устранить фактор налоговой оптимизации как один из основных лейтмотивов конкуренции в сфере торговли. Торговый сбор вводился как фиксированный минимальный налоговый платеж для объектов, работающих на достаточно прибыльных и доходных рынках и имеющих приличные финансовые показатели, чтобы не давать им уйти в «серую» зону. Время доказало эффективность тогдашнего решения, а пандемия, поощряющая бесконтактные сделки, сделала вендинг одним из наиболее прибыльных и эффективных секторов торговли», - отметил он.

Платонов добавил, что отмену льготы по торговому сбору для вендинговых автоматов столичному торговому сообществу стоит воспринять с пониманием. Он уточнил, что на данный момент в Москве установлено около 16 тысяч вендинговых автоматов, а цены на представленные там товары (еда и цветы, напитки, мелкая техника и т.д.) в среднем на 20–30 процентов выше, чем в сетевых магазинах.

