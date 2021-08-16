Обороты столичных фитнес-центров демонстрируют устойчивый рост
Обороты спортзалов в июле 2021 года превысили показатель июля докризисного 2019 года на 17,6%. Посещаемость фитнес-клубов, которая снизилась под влиянием пандемии COVID-19, возвращается к докризисным показателям. А вместе с этим растут выручка и штат сотрудников. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что интерес жителей столицы к спорту, спортивным товарам и здоровому образу жизни растет, особенно в летние месяцы. Так, за июль текущего года оборот фитнес-центров Москвы составил 806 млн рублей, увеличившись на 5,6% по отношению к июню.
«За первое полугодие 2021 года оборот фитнес-центров достиг 5,48 млрд рублей, что на 92,5% превысило показатель аналогичного периода 2020 года и на 24,7% - 2019-го», - подчеркнул Ефимов.
В прошлом году из-за введенных коронавирусных ограничений фитнес-клубы не работали с конца марта до конца июня. Им пришлось перевести тренировки в онлайн, а также на время самоизоляции сдавать инвентарь в аренду. Кроме того, многие спортклубы замораживали клубные карты клиентов.
«Принятые меры позволили фитнес-центрам сохранить основную клиентскую базу и привлечь новых посетителей после снятия ограничений. Пик продаж в прошлом году пришелся на сентябрь, когда оборот отрасли составил 718 млн рублей», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
Он напомнил, что фитнес-индустрии, которая вошла в число наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики, была оказана поддержка на федеральном и московском уровне. Компаниям предоставили налоговые послабления, отсрочки по аренде принадлежащих городу помещений, льготные кредиты и субсидии.
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