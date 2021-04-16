Оборот торговли и услуг в марте превысил прошлогодний показатель на 28%
Оборот московских организаций торговли и услуг в марте 2021 года достиг 1,18 триллионов рублей, на 28% превысив показатель марта прошлого года, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
По его словам, после небольшого спада потребительской активности в начале года, совокупные обороты организаций в области торговли и услуг вновь превышают 1 триллион рублей в месяц – показатель ноября прошлого года.
«В марте обороты предприятий торговли выросли на 17% - до 539,3 миллиардов рублей, а выручка сферы услуг за март достигла 642,5 миллиардов рублей, увеличившись на 39% по сравнению с мартом прошлого года», - отметил министр.
Также Пуртов добавил, что оборот наиболее пострадавших от ограничений в пандемию отраслей в марте 2021 года составил 359,5 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем в марте 2020 года. Бытовые услуги показали рост оборота на 21% к марту прошлого года – до 8,1 млрд рублей, общественное питание – на 23%, до 30,7 млрд рублей, организации культуры, спорта и досуга на 70% - до 14,6 млрд рублей.
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